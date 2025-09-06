Иран вә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији арасында јени данышыглар туру / Јени әмәкдашлыг формасы мүәјјән едилир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:Иранын Вјанадакы бејнәлхалг тәшкилатларда даими нүмајәндәси, Иран нүмајәндә һејәти илә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин рәсмиләри арасында јени данышыгларын башладығыны ачыглајыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, о, бу данышыгларын «Иран вә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији арасында јени әмәкдашлыг формасыны мүәјјән едәҹәјини» билдириб.
Рза Ҹәфәри вердији мүсаһибәдә, бу данышыгларын Иран вә Аҝентлик арасында, Иранын парламентинин гәбул етдији гануна әсасән, јени шәраитдә әмәкдашлыг барәдә олдуғуну вурғулајыб.
Данышыглар мүтәхәссисләр сәвијјәсиндә апарылыр.
