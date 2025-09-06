Маку; Иранын Авропаја рәгәмсал гапысы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы вә Гәрби Азәрбајҹан вилајәти үчүн инкишаф имканларындан бири дә Маку Азад Тиҹарәт-Сәнаје Зонасыдыр. Өлкәнин шимал-гәрбиндә 500.000 һектардан чох әразиси олан Иранын ән бөјүк азад тиҹарәт-сәнаје зонасы Маку Азад Тиҹарәт Зонасы Түркијә, Нахчыван, Ермәнистан вә Гафгаз реҝиону илә һәмсәрһәддир вә Шимал-Ҹәнуб Дәһлизинин дарбоғазыдыр (гуруда Сүвејш каналынын рәгиби) вә Авропаны Асијаја бирләшдирән нөгтәдир.
Шәрг-Гәрб вә Шимал-Ҹәнуб транзит дәһлизләриндә јерләшмәси, Авропа фибер оптикасына чыхыш имканлары вә азад зоналарын һүгуги үстүнлүкләринә ҝөрә бу саһә милли вә һәтта реҝионал рәгәмсал мәркәзә чеврилмәк үчүн бөјүк потенсиал нүмајиш етдирир вә “Иранын Авропаја Рәгәмсал Гапысы” кими чыхыш едә вә реҝионал дәјәр зәнҹириндә јени рол ојнаја биләр.
Маку Азад Зонасы Авропа фибер оптик маршрутунда јерләшир вә бу бејнәлхалг фибер оптик шәбәкәләрә чыхыш Иран, Түркијә вә Гафгаз арасында мәлумат мүбадиләси нөгтәсинә чеврилмәк, реҝионал вә бејнәлхалг сәвијјәдә ИКТ хидмәтләринин јарадылмасы, ҝенишләндирилмәси вә тәмин едилмәси имканларыны тәмин едир. Гәрби Азәрбајҹан вилајәтиндә мобил телефонларын истифадәси 70 фаиздән чохдур ки, бу да өлкә үзрә орта ҝөстәриҹидән јүксәкдир.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Рабитә вә Информасија Технолоҝијалары Назирлијинин сәјләри вә кәнд рабитәсинин инкишафы планларынын ирәлиләјиши сајәсиндә 1350-дән чох кәнд јүксәксүрәтли интернетә гошулмушдур вә јолларын вә кәнд јерләринин там әһатә олунмасы үчүн чохлу ишләр ҝөрүлүр. Иран-Авропа бору кәмәринин Маку Азад Зонасындан кечмәси, уҹуз вә дајаныглы енержијә чыхыш, ҝениш әрази илә јанашы, реҝиону мәлумат мәркәзләринин тикинтиси үчүн әлверишли едир. Макунун сәрин иглими сојутма хәрҹләрини азалдыр вә Араз бәндиндән вә јерли електрик стансијаларындан алынан давамлы енержи бу ҹүр мәркәзләрин јарадылмасынын етибарлылығыны артырыр. Арашдырмалара ҝөрә, реҝион 30-40 милјон доллар инвестисија илә 2 мегават ҝүҹүндә габагҹыл "Tier III" мәлумат мәркәзләринин јарадылмасына мејллидир.
Бунунла әлагәдар олараг, Asiatech ширкәти өлкәнин шимал-гәрбиндә 1000 раҹк тутуму олан ән бөјүк мәлумат мәркәзини инша едир. Бу лајиһә Рабитә вә Информасија Технолоҝијалары Назирлији илә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә Макуну бөјүк мәлумат мәркәзинә чевирә вә Colocation (серверләрин вә шәбәкә аваданлығынын јерләшдирилмәси үчүн јерин иҹарәси), Dedicated Server (өзәл серверләр) вә ВПС (виртуал өзәл серверләр) хидмәтләри ҝөстәрә биләр.
