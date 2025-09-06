Ливанлы Аналитик: Прагматизм вә Диалогун Ачыг Каналлары; Иранын реҝионал сабитлик вә тәһлүкәсизлијә бөјүк төһфәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанлы политолог Илјас Әл-Мәрр прагматизмин сон ијирми илдә Иранын хариҹи сијасәтинин әсас хүсусијјәти олдуғуна ишарә едәрәк деди: Теһран гоншу өлкәләрлә мүнасибәтләрдә чевиклик нүмајиш етдирәрәк БӘӘ вә Бәһрејнлә диалог каналлары ачды вә ејни заманда Сәудијјә Әрәбистаны илә барышыг гапысындан ичәри ҝирди.
Бу ливанлы експерт Иранын бөлҝәдәки мүгавимәт һәрәкатларына вердији дәстәјә ишарә едәрәк деди: Иранын Ливанда Һизбуллаһа дәстәји Исраиллә гаршыдурмада мүгавимәтин ҝүҹүнү формалашдыран әсас амил иди вә бу дәстәјин тәсири 2006-ҹы илин јај мүһарибәсиндә ачыг шәкилдә өзүнү ҝөстәрди; Һизбуллаһ Исраилин дөјүш машынына гаршы дура вә мүгавимәт ҝөстәрә билдикдә, беләликлә, бөлҝәдә јени чәкиндирмә балансы формалашдырды.
Иран-Сәудијјә разылашмасы Иранын диалог вә дипломатијаја артан һазырлығыны әкс етдирир ки, бу да шүбһәсиз ки, реҝионал тәһлүкәсизлијә вә Ислам һәмрәјлијинин ҝүҹләндирилмәсинә мүсбәт тәсир ҝөстәрир вә ики өлкәнин ҝәрҝинлијин азалдылмасы зәрурәтини дәрк етдијини ҝөстәрир.
Демәк олар ки, Иран өз прагматизм сијасәтини давам етдирәрсә, игтисади лајиһәләрдә вә бирҝә инкишафда һәр шеји әһатә едән ҝүҹә чеврилә биләҹәк бөјүк потенсиала вә имканлара маликдир вә бу һалда әсас истигамәт бејнәлхалг чағырышларла мүбаризәдә даһа сабит вә баланслашдырылмыш Ислам реҝионал системинин јарадылмасы олаҹаг.
