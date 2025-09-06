Азәрбајҹанда һимајәдар аиләләрә верилән ушагларын сајы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әмәк вә Әһалинин Сосиал Мүдафиәси Назирлијинин (ӘӘСМН) табелијиндә Сосиал Хидмәтләр Аҝентлији тәрәфиндән һимајәдар аиләләрә верилән ушагларын сајы 53-ә чатыб.
Бу барәдә “Аз.сһафагна.ҹом”а ӘӘСМН-дән мәлумат верилиб.
Билдирилиб ки, онлардан 32-си гыз, 21-и оғландыр. Һәмчинин 27 нәфәри 6 јашадәк олан, 21 нәфәри 7-13 јаш арасы, 5 нәфәри 14-18 јаш арасы ушаглардыр.
Ушаглардан 29-у һазырда Бакы шәһәриндәки, 24-ү рајонлардакы (Ағҹабәдидә 1, Биләсуварда 1, Ҹәлилабадда 1, Ҝәнҹәдә 3, Ҝөјчајда 1, Ҝөјҝөлдә 3, Хачмазда 2, Ләнкәранда 4, Шамахыда 1, Шәкидә 1, Шәмкирдә 4, Загаталада 1, Астарада 1 аилә) һимајәдар аиләләрдә јашајырлар.
Ганунвериҹилијә ујғун олараг Назирликлә ушаглары һимајәјә ҝөтүрән шәхсләр арасында ушағын һимајәдар аиләјә верилмәсинә даир мүгавиләләр имзаланыб.
“Һимајәдар аилә” гајғы модели ушаглара гајғынын дүнјада ҝениш јајылмыш нүмунәләриндән биридир. Валидејн һимајәсиндән мәһрум олмуш ушагларын һимајәдар аиләләрә верилмәси онларын дөвләт нәзарәти алтында аилә мүһитиндә бөјүмәсинә вә инкишафына хидмәт едир.
Sizin rəyiniz