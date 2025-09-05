Иорданија ордусу сионист әсҝәрләри һәбс етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Руссиа Тодај"-ин мәлуматына ҝөрә, ФАШИСТ Исраил режиминин "Һааретз" гәзети мәлуматлы мәнбәләрә истинадән јазыб ки, Иорданија ордусу сон һәфтәләрдә Вади Араба бөлҝәсиндә үмуми сәрһәди кечәрәк Иорданијаја тәрәф кечмиш бир нечә сионист әсҝәри һәбс едиб.
Бу хәбәрә әсасән, Иорданија ордусу бу сионист әсҝәрләри өз базаларындан бириндә сахлајыб сорғу-суал едиб вә сонда онлары ишғал олунмуш әразиләрә гајтарыб.
Һааретз әлавә едиб ки, сөзүҝедән сионист әсҝәрләр буну өз башчыларына хәбәр вермәдән едибләр.
