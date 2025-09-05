Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији мүфәттишләринин Ирана ҹасуслуг етдијини етираф едиб + Фотосәнәд

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији рүблүк һесабатынын бир һиссәсиндә етираф едиб ки, Иран бәзи мәхфи сәнәдләрин Ирандан Вјанаја көчүрүлмәсинә ҝөрә ики мүфәттишинин тәјинатыны ләғв едиб вә ләғв едиб.
Американын “Валл Стреет Жоурнал” гәзетинин мүхбири Лоуренс Норман јухарыда ады чәкилән һесабатын һиссәләрини интернетдә дәрҹ едиб.
Норманын сөзләринә ҝөрә, чәршәнбә ҝүнү дәрҹ олунан һесабатда Иранын август ајында бејнәлхалг аҝентлијин “ики тәҹрүбәли мүфәттишинин” тәјинатыны ләғв етдији билдирилир. Иранын гәрарынын сәбәби илә бағлы аҝентлик билдириб: “Иранын бу аддымы онларын (мүфәттишләрин) Фордо саһәсиндә аҝентлијин иш јериндә галмалы олан сәнәдләри Вјанаја гајтарма сәһвиндән сонра атылыб”. Ејни заманда аҝентлик Иранын гәрарынын “әсассыз” олдуғуну иддиа едиб!
Аҝентлијин иддиаларынын башга бир һиссәсиндә дејилир: “Вурғуламаг лазымдыр ки, бу сәһифәләрдә објектин дахили тәсвири олса да, онлар објектин тәһлүкәсизлијинә хәләл ҝәтирәҹәк мәзмуна малик дејилдиләр”.
