Чин вә Шимали Кореја стратежи әмәкдашлығы ҝүҹләндирмәјә һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Россија Тодај”ин мәлуматына ҝөрә, Чин президенти Си Тсинпин өлкәсинин Шимали Кореја илә јүксәк сәвијјәли әлагәләри вә стратежи әмәкдашлығы ҝүҹләндирмәјә һазыр олдуғуну ачыглајыб.
О әлавә едиб ки, инкишафын һәјата кечирилмәсиндә Шимали Корејаја дәстәјини давам етдирәҹәк вә онунла мүнасибәтләрини јахшылашдырмаға һазырдыр. Глобал просесләрдән асылы олмајараг бу мөвге дәјишмәз олараг галаҹаг.
Шимали Кореја лидери Ким Чен Ын да өлкәсинин Чинлә әлагәләрини дәринләшдирмәк вә ҝенишләндирмәк нијјәтиндә олдуғуну билдириб.
