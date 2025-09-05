  1. Ana səhifə
Австралија сәфири Ираны тәрк едир

5 sentyabr 2025 - 15:44
Xəbər kodu: 1723712
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Австралија сәфиринин Ираны тәрк етдијини билдириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмаил Бәгаји Австралија сәфиринин Ираны тәрк етдијини билдирәрәк дејиб:

“Австралија һөкумәтинин сијаси әлагәләрин сәвијјәсини азалтмаг үчүн атдығы аддымлар әсассыздыр. Канберрадакы сәфирлијимизин консуллуг шөбәси фәалијјәт ҝөстәрир; Австралијада јашајан иранлы сојдашларымыза лазыми консуллуг хидмәтләри ҝөстәрмәјә чалышырыг.”

О әлавә едиб: Ирана гаршы антисемитизм иттиһамы ҝүлүнҹ вә әсассыздыр.

