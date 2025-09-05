Австралија сәфири Ираны тәрк едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмаил Бәгаји Австралија сәфиринин Ираны тәрк етдијини билдирәрәк дејиб:
“Австралија һөкумәтинин сијаси әлагәләрин сәвијјәсини азалтмаг үчүн атдығы аддымлар әсассыздыр. Канберрадакы сәфирлијимизин консуллуг шөбәси фәалијјәт ҝөстәрир; Австралијада јашајан иранлы сојдашларымыза лазыми консуллуг хидмәтләри ҝөстәрмәјә чалышырыг.”
О әлавә едиб: Ирана гаршы антисемитизм иттиһамы ҝүлүнҹ вә әсассыздыр.
