Пезешкиан вә Путин ики өлкә арасында узунмүддәтли әһатәли разылашманын һәјата кечирилмәсинә тәкидләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ЫРНА – нын мәлуматына ҝөрә, Иран вә Русија арасында узунмүддәтли әһатәли разылашманын иҹрасы, икитәрәфли әлагәләрин вә әмәкдашлығын инкишафына зәмин јарадаҹағыны билдирән Иран Президенти, һәмчинин Орта Асија Игтисади Иттифагы чәрчивәсиндә әмәкдашлығын сүрәтләнмәси вә ики өлкә арасында әлагәләрин әһәмијјәтли дәрәҹәдә инкишаф етмәсинә сәбәб олаҹағына диггәт чәкди.
Мәсуд Пезешкиан, 2025-ҹи ил сентјабырын 1-дә, Чинә олан сәфәринин икинҹи ҝүнүндә, Владимир Путин илә ҝөрүшүндә, бу ҝөрүш вә мүзакирә үчүн јарадылан фүрсәтә ҝөрә мәмнунлуғуну ифадә едәрәк дејиб: Русија илә давамлы әлагәләр бизим үчүн чох дәјәрлидир.
Иран Президенти, Иран вә Русија арасында узунмүддәтли әһатәли разылашманын иҹрасыны икитәрәфли әлагәләрин артырылмасы вә әмәкдашлығын ҝенишләнмәси үчүн зәмин олдуғуну гејд едәрәк әлавә едиб: Сизин дә вурғуладығыныз кими, Орта Асија Игтисади Иттифагы чәрчивәсиндә әмәкдашлыг, ики өлкә арасында әлагәләрин әһәмијјәтли шәкилдә инкишафына вә сүрәтләнмәсинә сәбәб олаҹаг.
Русија Президенти исә бу ҝөрүшдә, Иран Президентиндән Ислам Ингилабынын Лидеринә хош арзуларыны чатдырмасыны хаһиш едәрәк дејиб: Мән вурғуламаг истәјирәм ки, ики өлкә арасындакы мүнасибәтләр, хүсусилә дә узунмүддәтли әһатәли мүгавиләнин имзаланмасы вә һәјата кечирилмәси , һәгигәтән достҹасына инкишаф едир.
Владимир Путин, сон ајларда Иран вә Русија арасында гаршылыглы мал мүбадиләсинин әһәмијјәтли дәрәҹәдә артдығыны гејд едәрәк дејиб: Иран вә Орта Асија Игтисади Иттифагы арасында азад тиҹарәт разылашмасынын давам етдирилмәси, Иран вә Русија арасындакы әмәкдашлыг һәҹминин даһа да артмасында мүһүм рол ојнајаҹаг.
Sizin rəyiniz