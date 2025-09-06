Исраил фашистләри 21 ҝүндә 1 100 динҹ фәләстинлини гәтлә јетириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист Исраил режим ордусу сон 3 һәфтә әрзиндә Гәзза секторунда 100-дән чох роботлашдырылмыш партлајыҹы гурғу тәтбиг едиб.
Бу арәдә Гәзза сектору һөкумәт мәлумат јајыб.
Гејд едилиб ки, ушаг гатили Исраил режим һәрбчиләри 13 августдан бәри Гәзза шәһәриндә јерүстү әмәлијјат кечирир вә динҹ фәләстинли аиләләрә гаршы сојгырымы вә күтләви гәтлиамлар төрәдир.
Фашист Исраил режим ордусу Гәзза сакинләрини систематик шәкилдә көчә мәҹбур етмәклә јанашы, һәм дә мәсафәдән идарә етмәклә ҝүнаһсыз сакинләрин јашадығы күчәләрдә вә јашајыш мәһәлләләриндә партлајышлар төрәдир. Бундан да башга, ишғалчы режимин һәрби тәјјарәләри бөлҝәни 70 дәфәдән чох бомбардман да едиб.
Нәтиҹәдә 21 ҝүн әрзиндә 1 100 ҝүнаһсыз Гәзза сакини Исраил фашистләри тәрәфиндән гәтлә јетирилиб, 6 008 нәфәр исә јараланыб. Бу исә, ҝүндәлик олараг, 52 гәтл вә 286 јаралы демәкдир.
