Илһам Әлијев Пашинјанын тәјјарәсинә Азәрбајҹан һава мәканындан кечмәсинә иҹазә верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ермәнистан баш назири Никол Пашинјанын тәјјарәси хариҹи сәфәр заманы илк дәфә олараг Азәрбајҹанын һава мәканындан истифадә едиб.
Бу барәдә онун мәтбуат катиби Назели Багдасарјан мәлумат вериб.
“Ермәнистан баш назиринин тәјјарәси августун 30-дан 31-нә кечән ҝеҹә Азәрбајҹанын һава мәканындан кечәрәк хариҹи сәфәрә јолланыб вә 6 сентјабрын ҝеҹәси Ермәнистана ҝери гајыдыб”, – дејә о әлавә едиб.
Гејд едилиб ки, 8 август ҝөрүшүндән сонра Ермәнистанын мүвафиг органлары баш назирин тәјјарәсинин кечмәси үчүн Азәрбајҹана һава дәһлизи сорғусу ҝөндәриб вә мүсбәт ҹаваб алыб.
Ермәни рәсми бунун реҝиондакы коммуникасијаларын ачылмасы истигамәтиндәки практики аддым кими гијмәтләндирилдијини дејиб.
Багдасарјан һәмчинин дејиб ки, артыг Азәрбајҹан тәјјарәләри дә узун мүддәтдир ки, Азәрбајҹанын әсас һиссәси илә Нахчыван МР арасында учушлар едәркән Ермәнистна һава мәканындан истифадә едирләр.
Sizin rəyiniz