Милјонларла Јәмәнли Мәһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мөвлудуну гејд едир \ Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәсирә билдирир ки, Јәмәнин пајтахты Сәнанын Әл-Сәбаин мејданы ҹүмә ахшамы милјонларла јәмәнлинин Мәһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мөвлудунун илдөнүмүнү гејд етмәк үчүн иштиракынын шаһиди олуб. Јәмәнлиләр Сәнадан башга, Әл-Һодејдә, Абб, Һәҹҹаһ, Сәада, Рима, Мариб, Имран, Таиз, Дһамар вә Әл-Бејда әјаләтләриндә дә Мәһәммәд пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мөвлудуну гејд едибләр. Милјонларын бу топлантылары Јәмәнин 14 вилајәтиндә јерләшән 500 мејданда кечирилиб.
5 sentyabr 2025 - 15:42
Xəbər kodu: 1723711
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
