Теһран: Ермәнистан вә Азәрбајҹан арасында сүлһ данышыгларыны дәстәкләјирик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Az.shafaqna.com хәбәринә ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Али Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби вә Ајәтуллаһ Хаменеинин мүшавири Әли Лариҹани билдириб ки, Теһран Ермәнистан вә Азәрбајҹан арасында апарылан сүлһ данышыгларыны дәстәкләјир.
Әли Лариҹани бу ҝүн Ермәнистанын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Армен Григорјанла ҝөрүшүндә гејд едиб ки, Иранын әсас мөвгеји реҝионда сүлһ вә сабитлијин тәмин олунмасыдыр. Онун сөзләринә ҝөрә, “Иран һәмишә реҝион өлкәләринин мүстәгиллијини вә ҝүҹлү олмасыны дәстәкләјиб. Бу, бөлҝәдә тәһлүкәсизлијин әсас тәминатыдыр.”
Лариҹани һәмчинин Теһран–Ирәван мүнасибәтләринин мүхтәлиф саһәләрдә инкишафыны мүсбәт гијмәтләндириб вә өлкәсинин Шимал–Ҹәнуб дәһлизи чәрчивәсиндә әмәкдашлыға әһәмијјәт вердијини вурғулајыб.
