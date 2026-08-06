Сәна, Јәмәндә Сәудијјә вәһһаби режиминә бағлы гүввәләрин мөвгеләрини ракет вә ПУА-лар илә дармадағын етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү бригада ҝенералы Јәһја Сәри јајдығы бәјанатда билдириб ки, әмәлијјат Сәудијјә Әрәбистанына бағлы гүввәләрин ҝенишмигјаслы һәрби һәрәкәтлилији вә гүввә ҹәмләшдирмәси изләнилдикдән сонра һәјата кечирилиб. Һәмин гүввәләр Әнсаруллаһын нәзарәтиндә олан әразиләрә гаршы әмәлијјата башламаг үчүн һазырлыг ҝөрүрдүләр.
Бәјаната әсасән, Әр-Рувејк, Әл-Әбр, Әл-Сәнијә бөлҝәләриндә јерләшән һәрби мөвгеләр, еләҹә дә “Биринҹи Бригада” вә “Үчүнҹү Һазырлыг Бригадасы” адландырылан гүввәләрә мәхсус бир нечә дүшәрҝә чохсајлы баллистик ракетләр вә пилотсуз учуш апаратлары илә һәдәфә алыныб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү билдириб ки, бу әмәлијјат нәтиҹәсиндә Сәудијјә Әрәбистанына бағлы гүввәләрин јүзләрлә үзвү өлүб вә ја јараланыб.
О әлавә едиб ки, Јәмәнин шәргиндә јерләшән Әл-Вәдијә бөлҝәсиндә бир сыра дүшәрҝәләр, силаһ-сурсат анбарлары, гүввәләрин топлашма мәркәзләри вә һәрби техникалар мәһв едилиб.
Sizin rəyiniz