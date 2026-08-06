Ҹоде Пинк һәрәкатынын фәалы АБШ Конгресиндән Исраил бајрағынын ҝөтүрүлмәсини тәләб етди \ Видео

6 avqust 2026 - 21:59
Xəbər kodu: 1849582
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мүһарибә әлејһинә фәалијјәт ҝөстәрән Ҹоде Пинк һәрәкатынын һәмтәсисчиси Медеа Бенжамин АБШ сенатору Кевин Крамерин Конгресдәки кабинети гаршысында асылмыш Исраил бајрағыны тәнгид едиб. Онун сөзләринә ҝөрә, конгресменләрин кабинетләри гаршысында Исраил бајраглары демәк олар ки, галмајыб вә Гәззада сојгырымы төрәдән бир режиин рәмзинин нүмајиш етдирилмәси америкалылар үчүн тәһгиредиҹидир. Медеа Бенжаминин дедикләринә ҹаваб олараг сенаторун әмәкдашы тәкҹә Кевин Крамерин "Исраил Дөвләтини дәстәкләдијини" билдириб вә әлавә шәрһ вермәкдән имтина едиб.
Sizin rəyiniz