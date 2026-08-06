ҺӘМАС: Шәрги Гүдсүн шималына һүҹумлар бизим јәһудиләшдирмә планларына гаршы мүбаризә әзмимизи зәифләтмәјәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ҺӘМАС Сијаси Бүросунун үзвү вә Гүдс мәсәләләри үзрә идарәсинин рәһбәри Һарун Насирәддин бәјанатында Исраил режиминин Гәләндија гачгын дүшәрҝәсинә һүҹумларыны икинҹи ҝүндүр давам етдирдијинә диггәт чәкәрәк вурғулајыб ки, бу тәҹавүзләр фәләстинлиләрин торпагларыны вә мүгәддәсләрини горумаг ирадәсини һеч вахт зәифләдә билмәјәҹәк.
О билдириб: Ишғал олунмуш Гүдс вә Иордан чајынын гәрб саһилинин диҝәр бөлҝәләринин үзләшдији вәзијјәт – о ҹүмләдән ҝенишмигјаслы һәбсләр, евләрин дағыдылмасы, јашајыш евләринин һәрби базалара чеврилмәси вә гејри-гануни мәскунлашанларын тәшкилатланмыш һүҹумлары – Исраил режиминин торпаглары илһаг етмәк вә бу бөлҝәләрин јәһудиләшдирилмәси мәгсәдилә јени реаллыг јаратмаг планларынын бир һиссәсидир.
ҺӘМАС рәсмиси вурғулајыб ки, Исраил режими вә гејри-гануни мәскунлашанларын ҹинајәтләринин ҝүҹләнмәси јалныз фәләстинлиләрин мүгавимәтинин артмасына, мүбаризәнин давам етмәсинә вә Гүдсүн, еләҹә дә Әл-Әгса мәсҹидинин мүдафиәси мөвгејиндә исрар етмәләринә сәбәб олаҹаг.
Sizin rəyiniz