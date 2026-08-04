  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Асија

Ҹәнуби Корејалы етиразчы тәләбәләр АБШ базасынын өлкәләриндән чыхарылмасыны тәләб едирләр

4 avqust 2026 - 15:09
Xəbər kodu: 1848508
Source: İRNA
Ҹәнуби Корејалы етиразчы тәләбәләр АБШ базасынын өлкәләриндән чыхарылмасыны тәләб едирләр

Етиразчы тәләбәләрин АБШ базасына дахил олмасы илә ејни вахтда Ҹәнуби Корејанын пајтахты Сеулда бир груп вәтәндаш фәалы АБШ сәфирлијинин гаршысында етираз митинги кечирибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бир сыра Ҹәнуби Корејалы тәләбә өлкәләринин әразисиндә јерләшән АБШ һава базасына дахил оларкән АБШ әлејһинә шүарлар, о ҹүмләдән "Једдинҹи Һәрби Һава Гүввәләрини мәһв едәк" шүарлары сәсләндирибләр.

Етиразчы тәләбәләрин АБШ базасына дахил олмасы илә ејни вахтда Ҹәнуби Корејанын пајтахты Сеулда бир груп вәтәндаш фәалынын үзвләри дә чәршәнбә ахшамы ҝүнү шәһәрдәки АБШ сәфирлијинин гаршысында ики өлкәнин иллик һәрби тәлимләринин дајандырылмасыны тәләб едәрәк етираз митинги кечирибләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha