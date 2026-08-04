Ҹәнуби Корејалы етиразчы тәләбәләр АБШ базасынын өлкәләриндән чыхарылмасыны тәләб едирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бир сыра Ҹәнуби Корејалы тәләбә өлкәләринин әразисиндә јерләшән АБШ һава базасына дахил оларкән АБШ әлејһинә шүарлар, о ҹүмләдән "Једдинҹи Һәрби Һава Гүввәләрини мәһв едәк" шүарлары сәсләндирибләр.
Етиразчы тәләбәләрин АБШ базасына дахил олмасы илә ејни вахтда Ҹәнуби Корејанын пајтахты Сеулда бир груп вәтәндаш фәалынын үзвләри дә чәршәнбә ахшамы ҝүнү шәһәрдәки АБШ сәфирлијинин гаршысында ики өлкәнин иллик һәрби тәлимләринин дајандырылмасыны тәләб едәрәк етираз митинги кечирибләр.
Sizin rəyiniz