ИИР Кәшфијјат Назирлији өлкәнин ҹәнуб-шәргиндәки тәкфирчиләрин сығынаҹагларына басгынлар етди \ Видео
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Кәшфијјат Назирлији – ЕТТЕЛААТ өлкәнин ҹәнуб-шәргиндә террорчу-тәкфирчи групунун 4 әмәлијјат һүҹрәсинин мәһв едилдијини вә 15 террорчунун һәбс олундуғуну елан етди. Америка-сионист дүшмән кәшфијјат хидмәтләри илә әлагәли бу террорчулар өлкәјә дахил олдугдан сонра мүәјјән едилди вә игтисади, хидмәти вә мәһкәмә инфраструктуруна гаршы һәр һансы бир һәрәкәтдән әввәл әјаләт кәшфијјат гүввәләри тәрәфиндән Заһедан, Чабаһар, Ираншәһр, Хаш вә Тафтан, Никшәһр вә Гәср-е-Ганд шәһәрләриндә кечирилән бир сыра әмәлијјатларда мүәјјән едиләрәк һәбс едилд. Террорчулардан хејли сајда сурсат вә бир нечә Калашников автоматы зәбт едилди. Ијулун биринҹи јарысында исә Имам Заманын (ә) намәлум әсҝәрләри вә әјаләт тәһлүкәсизлик ишчиләри тәрәфиндән пусгуја салынан даһа дөрд террорчу групу ики нәфәрин өлүмүнә вә он нәфәрин һәбс олунмасына сәбәб олмушду.
Sizin rəyiniz