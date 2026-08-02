Шираз - Шәһид пилот Бригада ҝенералы Мәҹид Каземинин ҹәназәси илә вида мәра

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Сухо 24 гырыҹы тәјјарәләринин дөрд гәһрәманындан бири олан Бригада ҝенералы Мәҹид Каземинин ҹәназәси илә вида мәрасими Ширазда, Шәһид Доран Һава Базасында кечирилди. Шәһид пилот Бригада ҝенералы Мәҹид Каземи, Гәтәрдәки Әл-Удеид базасында 1404-ҹү ил Есфанд ајынын 11-дә (2026. Март. 2) уғурлу әмәлијјат вә һүҹум һәјата кечирдикдән вә террорчу Америка ордусунун инфраструктурунун вә һәрби техникасынын мәһв етдикдән сонра евә гајыдаркән ән јүксәк шәһидлик дәрәҹәсинә чатан Иран Ислам Республикасы Ордусунун Сухо 24 гырыҹы тәјјарәләринин дөрд гәһрәманындан биридир.
2 avqust 2026 - 19:48
Xəbər kodu: 1847943
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz