Фото Хәбәр \ Әрбәин зијарәти заманы Нәҹәф-Кәрбәла јолунда тәһлүкәсизлији ҝүҹләндирмәк үчүн Һәшду Шәби Гүввәләри јерләшдирилиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләринин-Һәшду Шәбинин 72-ҹи бригадасы Әрбәин зијарәти үчүн тәһлүкәсизлик вә хидмәт планынын бир һиссәси олараг Нәҹәф-Кәрбәла јолу бојунҹа јерләшдирилиб. Бригада рәһбәрлији ҝөрүлән тәдбирләрин зәвварларын һәрәкәтини тәмин етмәк вә онлара ујғун мүһит јаратмаг, еләҹә дә нәглијјат ахынынын тәшкилинә вә зијарәт мәрасимләри заманы мүгәддәс Кәрбәла шәһәринә ҝәләнләрин горунмасына төһфә вермәк мәгсәди дашыдығыны тәсдигләјиб.
3 avqust 2026 - 09:00
Xəbər kodu: 1848065
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz