Ираг Али Ислам Шурасы: Өлкәмизә гаршы тәҹавүзүн мәгсәди сабитлији позмагдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг Али Ислам Шурасы јајдығы бәјанатда АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанынын Ирага гаршы тәҹавүзүнү, еләҹә дә Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләри (Һәшд әл-Шәәби) тәркибиндә фәалијјәт ҝөстәрән рәсми тәһлүкәсизлик гүввәләринин һәдәфә алынмасыны гәтијјәтлә писләјиб.
Бәјанатда дејилир: АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанынын Ирага гаршы тәҹавүзүнү, Һәшд әл-Шәәби тәркибиндәки рәсми тәһлүкәсизлик гүввәләринин һәдәфә алынмасыны, нәтиҹәдә бир сыра һәрбчиләрин шәһид олмасыны вә јараланмасыны гәтијјәтлә писләјирик.
Бәјанатда, һәмчинин вурғуланыб: Тәәҹҹүб доғурур ки, бу тәҹавүз Ираг һөкумәтинин Фарс көрфәзи саһилиндә јерләшән өлкәләрлә мүнасибәтләрдә јени сәһифә ачмаг истигамәтиндә ҹидди дипломатик фәалијјәт ҝөстәрдији вә баш назирин АБШ-јә сәфәриндән ҹәми бир нечә ҝүн сонра баш вериб. Һәмин сәфәр чәрчивәсиндә игтисади тәрәфдашлығын јарадылмасы вә мүнасибәтләрин јени мәрһәләјә кечиди мәгсәдилә 48 анлашма меморандуму имзаланмышды.
Sizin rəyiniz