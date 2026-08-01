  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Ираг

Ираг Али Ислам Шурасы: Өлкәмизә гаршы тәҹавүзүн мәгсәди сабитлији позмагдыр

1 avqust 2026 - 11:57
Xəbər kodu: 1847440
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ираг Али Ислам Шурасы: Өлкәмизә гаршы тәҹавүзүн мәгсәди сабитлији позмагдыр

Ираг Али Ислам Шурасы јајдығы бәјанатда АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанынын бу өлкәјә гаршы һәјата кечирдији тәҹавүзкар һүҹумлары писләјәрәк билдириб ки, бу тәҹавүзләрин мәгсәди Ирагда сабитлији позмаға јөнәлмиш сионист–Америка планынын бир һиссәсидир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг Али Ислам Шурасы јајдығы бәјанатда АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанынын Ирага гаршы тәҹавүзүнү, еләҹә дә Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләри (Һәшд әл-Шәәби) тәркибиндә фәалијјәт ҝөстәрән рәсми тәһлүкәсизлик гүввәләринин һәдәфә алынмасыны гәтијјәтлә писләјиб.

Бәјанатда дејилир: АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанынын Ирага гаршы тәҹавүзүнү, Һәшд әл-Шәәби тәркибиндәки рәсми тәһлүкәсизлик гүввәләринин һәдәфә алынмасыны, нәтиҹәдә бир сыра һәрбчиләрин шәһид олмасыны вә јараланмасыны гәтијјәтлә писләјирик.

Бәјанатда, һәмчинин вурғуланыб: Тәәҹҹүб доғурур ки, бу тәҹавүз Ираг һөкумәтинин Фарс көрфәзи саһилиндә јерләшән өлкәләрлә мүнасибәтләрдә јени сәһифә ачмаг истигамәтиндә ҹидди дипломатик фәалијјәт ҝөстәрдији вә баш назирин АБШ-јә сәфәриндән ҹәми бир нечә ҝүн сонра баш вериб. Һәмин сәфәр чәрчивәсиндә игтисади тәрәфдашлығын јарадылмасы вә мүнасибәтләрин јени мәрһәләјә кечиди мәгсәдилә 48 анлашма меморандуму имзаланмышды.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha