АБШ вә Сәудијјә коалисијасы Һәшд әш-Шәбинин Бәсрә, Нејнәва вә Кәркүкдәки гәрарҝаһларын һәдәфә алды / 5 сивил шәһид олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын мүхтәлиф бөлҝәләриндә партлајыш сәсләри ешидилиб, јерли хәбәр мәнбәләри Һәшд әш-Шәбинин Нејнәва, Кәркүк вә Бәсрәдәки мөвгеләринә һава зәрбәләринин ендирилдијини ачыглајыб.
Мәлумата ҝөрә, АБШ вә Сәудијјә вәһһаби режим коалисијасы тәрәфиндән Бабил вилајәтинин шималында, Нејнәва дүзүндә, Кәрбәла вилајәтинин шималында вә Кәркүк вилајәтинин әз-Заб бөлҝәсиндә һавадан ендирилән һүҹумлар нәтиҹәсиндә ҝүҹлү партлајыш сәсләри ешидилиб.
Әл-Мәјадин телеканалынын мүхбири билдириб ки, Шимали Ирагдакы Нинәва дүзүндә Һәшд әш-Шәбијә мәхсус дүшәрҝәләрдән бири һава һүҹумуна мәруз галыб.
Бу арада Әл-Әһд телеканалы хәбәр вериб ки, Һәшд әш-Шәбинин Бәсрә Әмәлијјат Команданлығы гүввәләрин команданлыг гәрарҝаһынын ҝеҹә саат 02:00 радәләриндә һава һүҹумуна мәруз галдығыны ачыглајыб.
Команданлыг илкин мәлумата әсасән, һүҹум нәтиҹәсиндә ики нәфәрин јараландығыны билдириб.
Бунунла јанашы, Кәрбәла вилајәтинә һүҹум едилдији вә Кәркүк вилајәтиндә јерләшән Һәшд әш-Шәбинин 40-ҹы бригадасынын гәрарҝаһынын вурулдуғу барәдә дә мәлуматлар јајылыб.
Сәудијјә Әрәбистанынын Мүдафиә Назирлији АБШ Мәркәзи Команданлығы (CENTCOM) илә координасија шәраитиндә Ирагдакы Шиә, Сүнни вә Христианлардан ибарәт Көнүллү силаһлы групларла (әл-Һәшду Шәби) әлагәли һәдәфләрә гаршы мәгсәдли әмәлијјатлар һәјата кечирдијини ачыглајыб.
Ејни заманда, Ираг тәһлүкәсизлик мәнбәси Әл-Ҹәзирә телеканалына билдириб ки, өлкәнин ҹәнубундакы Васит вилајәтиндә јерләшән "Әл-Фәтһ әл-Мубин" дүшәрҝәси дә һүҹума мәруз галыб.
Әл-Ҹәзирә һәмчинин Бәсрә вилајәтиндә Һәшд әш-Шәбијә мәхсус гәрарҝаһлардан бириндә намәлум мәншәли партлајыш баш вердијини хәбәр вериб.
Әл-Мәјадин телеканалы Васит вилајәтинин әд-Дејр бөлҝәсиндә вә Бәсрәдә јерләшән бир нечә һәрби објектин дә һәдәфә алындығыны билдириб.
Әл-Әһд Ираг телеканалы исә Васит вилајәтинин әс-Сувејра бөлҝәсиндә бир нечә партлајышын баш вердијини хәбәр вериб.
Бәзи гејри-рәсми мәнбәләр Сәудијјә Әрәбистанынын Нинәва вилајәтиндә һәјата кечирдији иддиа олунан һүҹум јеринә тәҹили јардым машынларынын ҝөндәрилдијини билдирибләр.
Диҝәр гејри-рәсми мәлуматларда Һәшд әш-Шәбинин 52-ҹи бригадасынын икинҹи алајынын бомбардман едилдији гејд олунур.
Бәзи медиа органлары һәмчинин АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанынын Кәркүк вилајәтинин Дәбис бөлҝәсиндә "Имам Әли" баталјонларына мәхсус инфраструктура үч ағыр һава зәрбәси ендирдијини иддиа едибләр.
Мәлуматларда Бағдадын ҹәнубунун да һүҹума мәруз галдығы гејд олунур. Бәзи хәбәрләрдә исә Сәлаһәддин вилајәтинин Амирли шәһәриндә вә Кәркүк вилајәтинин әд-Дәбс шәһәриндә јерләшән Ираг мүгавимәт групларынын базаларынын һәдәфә алындығы билдирилир.
Диҝәр хәбәрләрә ҝөрә, Дијала вилајәтиндә дә һава һүҹуму һәјата кечирилиб вә һәмин вилајәтдә јерләшән Бәдр Тәшкилатынын гәрарҝаһы вурулуб.
Бәзи гејри-рәсми медиа органлары илкин мәлумата әсасән, Нинәва бөлҝәсиндә беш Һәшд әш-Шәби үзвүнүн һәлак олдуғуну билдирибләр.
Sizin rəyiniz