CENTCOM: АБШ вә Сәудијјә Әрәбистаны Ирагда Һәшду-Шәбијә гаршы әмәлијјатлар һәјата кечириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: CENTCOM -ун Х сосиал шәбәкәсиндә јајымладығы бәјанатда билдирилир: "АБШ Мәркәзи Команданлығынын гүввәләри вә Сәудијјә Әрәбистаны Силаһлы Гүввәләри ијулун 28-дә Ирагда Иранла әлагәли гүввәләрә гаршы дәгиг зәрбәләр ендирибләр. Иддиалара ҝөрә, һәмин гүввәләрә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (СЕПАҺ) тәрәфиндән АБШ гүввәләринә вә Сәудијјә Әрәбистанынын енержи инфраструктуруна һүҹум етмәк ҝөстәриши верилмишди."
Бәјанатда даһа сонра иддиа олунур: "АБШ вә Сәудијјә Әрәбистанына мәхсус дөјүш тәјјарәләри сон 72 саат әрзиндә СЕПАҺ тәрәфиндән һәјата кечирилдији билдирилән 30-дан чох пилотсуз учуш апараты һүҹумуна ҹаваб олараг Ирагын шәргиндә террорчу груплара мәхсус бир нечә лоҝистика вә силаһ анбарыны һәдәфә алыб."
CENTCOM һәмчинин иддиа едиб ки: "АБШ гүввәләринә гаршы һәјата кечирилән сәбәбсиз һүҹумлар уғурсуз олуб. 2026-ҹы илин феврал-апрел ајлары арасында Ирагда Иранла әлагәли силаһлы груплар тәрәфиндән АБШ вәтәндашларына вә објектләринә гаршы 600-дән чох уғурсуз һүҹум гејдә алыныб."
АБШ ордусу бәјан едиб ки, СЕПАҺ вә онунла әлагәли силаһлы груплар бу һүҹумлары дајандырмалыдыр, әкс һалда АБШ-нин әлавә һәрби ҹаваб тәдбирләри илә үзләшә биләрләр.
Sizin rəyiniz