Фоторепортаж | Имам Һүсејнин (ә) Кәрбәлаја ҝедән Әрбәин јолунда “Америкаја Өлүм” вә “Исраилә Өлүм” фәрјадлары ҝөјә уҹалыр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнән ҝеҹә Әрбәин зијарәтинә пијада ҝедән Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) зәвварлары, Нәҹәф Әшрәфдән Кәрбәла Әл-Мүәллаја ҝедән јолда "Америкаја Өлүм" вә "Исраилә Өлүм" гышгырараг Ираг өлкәсиндәки глобал тәкәббүрә гаршы икраһларыны билдирдиләр.
29 iyul 2026 - 12:04
Xəbər kodu: 1846534
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz