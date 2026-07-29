Әрбәин зәввар карванлары Казимејн һәрәминдә Имам Һүсејнә (ә) сәдагәт андларыны бир даһа тәзәләдиләр \ Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин зәввар карванлары Кәрбәла-Мүәллаја доғру һәрәкәт едәркән Казимејн шәһәриндә јерләшән Имам Казым (әлејһи сәлам) вә нәвәси Имам Ҹавадын (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәмини зијарәт едибләр. Зәвварлар бурада ибадәт вә дини мәрасимләрдә иштирак едәрәк, Һәзрәт Әба Абдуллаһ әл-Һүсејнин (әлејһи сәлам) идеалларына вә Ашура гијамына садигликләрини бир даһа ифадә едәрәк бејәтләрини тәзәләјибләр.
29 iyul 2026 - 12:20
Xəbər kodu: 1846543
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz