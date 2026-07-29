Политико: Нетанјаһу илә Трампын ҝөрүшү “America First” һәрәкаты үчүн потенсиал фәлакәтдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Политико нәшри јазыр ки, Республикачылар Партијасындакы “Америка Фирст” (Әввәл Америка) һәрәкатынын тәрәфдарлары Доналд Трамп илә Бенјамин Нетанјаһу арасында кечирилән сон ҝөрүшү өз сијасәтләри үчүн “потенсиал фәлакәт” һесаб едирләр.
Бу ганад һесаб едир ки, Исраилин баш назири Нетанјаһу һәмин ҝөрүшдән истифадә едәрәк Трампа Ирана гаршы јени һәрби ҝәрҝинликләрә гошулмасы үчүн тәзјиг ҝөстәрә биләр. Бу исә АБШ-ни јенидән Јахын Шәргдә узунмүддәтли вә түкәндириҹи мүнагишәјә сүрүкләјә биләр.
Нәшрин мәлуматына ҝөрә, Вашингтон вә Теһран сон ҝүнләр гаршылыглы һүҹумлары дајандырараг сүлһ данышыгларынын бәрпасы үчүн имкан јаратмаға чалышдығы бир вахтда, Нетанјаһунун Вашингтона сәфәринин мәгсәди Трампын давам едән һәрби әмәлијјатлара дәстәјини газанмаг олуб.
АБШ-нин витсе-президенти Ҹеј Ди Венс даһа әввәл Нетанјаһунун һөкумәтини мүһарибәни узатмаг мәгсәдилә Вашингтон илә Теһран арасында апарылан данышыглары гәсдән позмагда иттиһам етмишди.
Политиҹо гејд едир ки, Трамп өзү дә Ҝ7 саммити заманы Исраилин Ливандакы Һизбуллаһа гаршы һүҹумларынын давам етмәсини сәрт шәкилдә тәнгид етмишди.
Мүшаһидәчиләрин фикринҹә, октјабр ајында чәтин сечкиләрлә үз-үзә галан Нетанјаһу сијаси мөвгејини горумаг үчүн бу ҝөрүшдән конкрет нәтиҹә әлдә етмәјә еһтијаҹ дујур. Лакин бу истәк Трампын һәрби мүдахиләләри азалтмаг сијасәти илә зиддијјәт тәшкил едир.
Нәтиҹә етибарилә, бу ҝөрүш Нетанјаһу үчүн бөјүк сијаси риск сајылыр. Чүнки онун сијаси кимлији әсасән “Иранла мүбаризә” үзәриндә формалашыб. Инди исә о, гәрарларыны АБШ-нин милли мараглары вә сонсуз мүһарибәләрдән јајынмаг принсипи әсасында вермәјә чағырылан бир президентлә гаршы-гаршыјадыр.
Нетанјаһу Трампы инандыра билмәсә, бу, онун гаршыдакы сечкиләрдә онсуз да зәиф олан мөвгејини даһа да сарсыда биләр.
Мәгаләдә һәмчинин гејд олунур ки, Исраил бу ај АБШ-нин Ирана гаршы тәхминән ики һәфтә давам едән һәрби әмәлијјатларында иштирак етмәмишди.
Нетанјаһу сон һәфтәләрдә өзү дә етираф едиб ки, о вә Трамп арасында фикир ајрылыглары јараныб. Чүнки ҝөрүнүр, Исраил илә АБШ-нин реҝиондакы мараглары бир-бириндән узаглашмаға башлајыб.
Ијун ајында баш тутан вә сонрадан мәтбуата сызан ҝәрҝин телефон данышығы да бу фикир ајрылыгларыны үзә чыхарыб. Һәмин данышыг заманы АБШ президенти баш назири “дәли” адландырмышды. Бу мәлумат әввәлҹә медиаја сызмыш, даһа сонра исә Трамп тәрәфиндән ачыг шәкилдә тәсдигләнмишди.
Sizin rəyiniz