Исраил террор режими Ливанын ҹәнубундакы јашајыш мәнтәгәләрини дағыдмагда давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Ән-Нәшрә”нин мәлуматына ҝөрә, Ливан мәнбәләри Исраил һәрбчиләри тәрәфиндән Ливанын ҹәнубунда ҝеҹә-ҝүндүз төрәдилән партлајышларын давам етдијини ачыглајыблар. Сон һүҹумлар “Зутар әш-Шәргијјә” вә “Кәфәр Тибнит” бөлҝәләриндә баш вериб. Һәмчинин бу мәнбәләрин билдирдијинә ҝөрә, “Нәбатијә әл-Фауга” Исраил ордусунун артиллерија атәшинә мәруз галыб.
Сур бөлҝәсиндә јерләшән “Мәҹдәл Зун” вә “Мәша әл-Мәнсури” әразиләриндә дә һүҹумлар нәтиҹәсиндә бир нечә партлајыш баш вериб.
“Әл-Мәнар” телеканалы Ливанын ҹәнубундакы “Тәлусә” гәсәбәсинин әтрафында ҝүҹлү партлајыш баш вердијини билдириб. Ливанын “Әл-Мәнар” каналы һәмчинин мәлумат вериб ки, Исраил дүшмәни Нәбатијә бөлҝәсиндәки “Әли Таһир” јүксәкликләри үзәриндә ишыгландырыҹы мәрмиләр атыб.
Бу арада, дүнән (чәршәнбә ахшамы, 6 мордад) Исраил режиминин мүдафиә назири Исраел Катс Ливанын ҹәнубундакы јашајыш мәнтәгәләринин ҝенишмигјаслы дағыдылмасы барәдә фәхрлә данышыб. О билдириб ки, Исраил ордусу Ливанын јүзилликләр боју тарихи олан 20 кәндини тамамилә јерлә-јексан едиб. Онун сөзләринә ҝөрә, үмумиликдә Ливанын ҹәнубундакы 24 кәнддә 15 миндән 20 минәдәк ев тамамилә дағыдылыб.
Ливан вә Исраил режими АБШ-ын васитәчилији илә Вашингтонда кечирилән беш раунд бирбаша данышыглардан сонра чәрчивә сазиши имзалајыблар. Сазишә әсасән, Ливан ордусу мәрһәләли шәкилдә өлкәнин бүтүн әразисиндә өз суверенлијини бәрпа етмәли, бунун мүгабилиндә исә Исраил режими ишғал етдији ҹәнуб әразиләриндән гошунларыны чыхармалыдыр. Разылашманын иҹрасы мәрһәләли шәкилдә вә “сынаг зоналары”нын јарадылмасы јолу илә нәзәрдә тутулуб.
Бунунла белә, Исраил режими Ливандан чыхмагдан јајыныр вә Ливанын ҹәнубунда, хүсусилә Ливанын ишғал олунмуш Фәләстин әразиләри илә сәрһәд бөлҝәләриндә јашајыш евләрини дағытмагда давам едир.
Sizin rəyiniz