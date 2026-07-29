Захарова: Украјнанын Иран ҝәмисинә һүҹуму әсл террор актынын бариз нүмунәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсми нүмајәндәси Марија Захарова Спутник радиосуна мүсаһибәсиндә Украјнанын Хәзәр дәнизиндә Иран ҝәмисинә сон һүҹумуна мүнасибәт билдирәрәк дејиб ки, бејнәлхалг һүгуг практикасында гәбул олунмуш мејарлар бахымындан бу һүҹум террор акты кими гијмәтләндирилир. О вурғулајыб ки, белә әмәлләр дүнјада дәниз гулдурлуғу феноменинин јенидән дирчәлмәсинин ачыг тәзаһүрүдүр.
Захарова бундан әввәл дә Украјнаја мәхсус пилотсуз учуш апаратларынын Хәзәр дәнизиндә Иранын "Ана" адлы ҝәмисинә һүҹуму илә бағлы суалы ҹавабландыраркән билдириб: Бу ҹүр ҹинајәт характерли әмәлләр Украјна һакимијјәтинин террор фәалијјәтинин ҹоғрафијасыны ҝенишләндирмәк истигамәтиндә данылмаз нијјәтини нүмајиш етдирир.
О гејд едиб: Кијевин Хәзәр дәнизиндә мүлки ҝәмиләрә гаршы сон һүҹуму Украјнанын Хәзәрјаны дөвләтләрин реҝионал тәһлүкәсизлији үчүн јаратдығы ачыг тәһдиди нүмајиш етдирир.
Sizin rəyiniz