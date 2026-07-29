Иран вә Азәрбајҹан Республикасы арасында Астарада сәрһәд мәсәләләри үзрә мүзакирәләр кечирилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Астара сәрһәд рајонунун иҹра башчысы Әли Дәрмани ҝөрүш заманы билдириб: Иран Ислам Республикасы һәр заман дост вә гоншу өлкә кими Азәрбајҹан Республикасынын дөвләти вә халгынын јанында олуб вә бу өлкә илә мүнасибәтләрин инкишафына хүсуси әһәмијјәт верир.
О, Иран вә Азәрбајҹан Республикасы арасында игтисади әлагәләрин инкишафы вә мөһкәмләндирилмәси мәгсәдилә һәр ики өлкәнин малик олдуғу ҝениш әмәкдашлыг имканларындан вә потенсиалындан сәмәрәли истифадә едилмәсинин ваҹиблијини вурғулајараг әлавә едиб: Әмәкдашлығын уғурлу истигамәтләриндән бири дә дәмир јолу, автомобил јолу вә дәниз нәглијјаты имканларындан истифадә етмәклә јүкләрин дашынмасы вә транзитинин һәјата кечирилмәсидир.
Әли Дәрмани гејд едиб: Астара (Иран) – Астара (Азәрбајҹан Республикасы) автомобил маҝистралы лајиһәси вә бу лајиһә чәрчивәсиндә инша едилән 1 400 метр узунлуғунда көрпү өлкәнин нәглијјат секторунда һәјата кечирилән мүһүм вә стратежи лајиһәләр сырасындадыр. Бу лајиһә јол һәрәкәтиндә јаранан сыхлығын азалдылмасы, нәглијјат васитәләринин фасиләсиз һәрәкәтинин тәмин едилмәси, транзит јүк автомобилләринин сәрһәддән кечидинин асанлашдырылмасы вә Иранын ән мүһүм сәрһәд-кечид мәнтәгәләриндән бириндә нәглијјат имканларынын ҝенишләндирилмәси мәгсәдилә иҹра олунур.
Азәрбајҹан Республикасынын јүксәксәвијјәли нүмајәндә һејәтинин тәркибинә Милли Елмләр Академијасынын президенти, мәдәнијјәт назиринин мүавини, парламент нүмајәндәси вә бу өлкәнин Иран Ислам Республикасындакы баш консулу дахил олуб.
Sizin rəyiniz