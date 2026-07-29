Әрагчи Калласла сөһбәтдә: Украјнанын Иран ҝәмисинә һүҹумунун гәсдән олмадығы барәдә иддиа гәбуледилән дејил

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи бу ҝүн апардығы дипломатик мәсләһәтләшмәләр чәрчивәсиндә Авропа Иттифагынын хариҹи сијасәт вә тәһлүкәсизлик мәсәләләри үзрә али нүмајәндәси Каја Каллас илә телефон данышығы апарыб. Тәрәфләр реҝионал вә бејнәлхалг саһәдә баш верән сон һадисәләр барәдә фикир мүбадиләси едибләр.
Телефон данышығы заманы Һөрмүз боғазы илә бағлы сон просесләр дә мүзакирә олунуб вә Иранын хариҹи ишләр назири өлкәсинин реҝионда мөвҹуд вәзијјәтлә бағлы мөвгејини вә јанашмаларыны, о ҹүмләдән Оман Султанлығы илә апарылан вә давам едән мәсләһәтләшмәләри ачыглајыб.
Әрагчи, һәмчинин Авропа Иттифагынын Теһранда ганун позунтусуна јол вермиш франсыз әмәкдашларла бағлы мүдахилә характерли бәјанатыны рәдд едәрәк билдириб: Авропа Иттифагынын Франсанын Теһрандакы сәфирлијиндә чалышан әмәкдашларын төрәтдији позунтулара дәстәк вермәси 1961-ҹи ил Дипломатик Мүнасибәтләр һаггында Конвенсијанын мүддәаларына зиддир.
Хариҹи ишләр назири Украјнанын хариҹи ишләр назиринин онунла телефон данышығында Иран ҝәмисинә һүҹумун гәсдән олмадығыны вурғуламасына тохунараг гејд едиб ки, Украјна президентинин Иранын тиҹарәт ҝәмисинә гаршы һүҹума ҝөрә мәсулијјәти гәбул етмәси илә бағлы ачыг бәјанатларыны нәзәрә алараг, һүҹумун гәсдән олмадығы барәдә иддиа гәбуледилән дејил. Украјна режими Иран вәтәндашларынын шәһид олмасы вә јараланмасы, еләҹә дә Иранын тиҹарәт ҝәмисинин зәдәләнмәси илә нәтиҹәләнән бу ганунсуз вә ҹинајәткар аддымын мәсулијјәтини ачыг шәкилдә гәбул етмәлидир.
Sizin rəyiniz