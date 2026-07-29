Зәвварын Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Илаһи рисаләтинә вә миссијасына шәһадәти – 4

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин зијарәтнамәсинин бир һиссәсиндә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Илаһи рисаләти вә миссијасы бәјан едилир, зијарәтчи исә бәшәријјәтин һидајәтиндә Онун мисилсиз ролуна шәһадәт вермәјә дәвәт олунур. Бу һиссәдә Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) пејғәмбәрләрин вариси, Аллаһын һөҹҹәти, һидајәт рәһбәри вә динин горујуҹусу кими тәгдим едилир. Билдирилир ки, О Һәзрәт ајдын дәвәти вә сонсуз хејирхаһлығы илә бүтүн инсанлара илаһи дәлили тамамламыш, өз илаһи рисаләтини камил шәкилдә јеринә јетирмишдир.
29 iyul 2026 - 17:24
Xəbər kodu: 1846630
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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