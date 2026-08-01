ИИР Орду Баш Команданы: Иранын пак торпағыны вә мүстәгиллијини сон нәфәсимизә гәдәр тәҹавүзкарлардан горујаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу месажда Иран Ислам Республикасы Ордусунун Баш Команданы ҝенерал-мајор Әмир Һатәми Шәһид Әмир бригада ҝенералы Мәҹид Казимини вә онун үч ҹәсур јолдашыны әсл гәһрәманлар һесаб едиб вә онлары шәһидсевәр вә гүрурлу Ислами Иран халгы үчүн даими нүмунә адландырыб.
Бу месажын бир һиссәсиндә дејилир: Шәһид Казиминин шәһидлик статусуна наил олдуғу ҹәсарәтли әмәлијјатын өзү өлкәнин ән тәһлүкәли шәраитләриндән бириндә Орду Һәрби Һава Гүввәләринин мисилсиз нүфузунун вә гүрурлу Ислам Иранына вә бу дијарын нәҹиб халгына севҝи илә, ән габагҹыл мүдафиә системләринә вә ағыр дүшмән атәшинә бахмајараг, јалныз реҝиондакы дүшмән Американын тәҹавүзкар базаларына гаршы тәһлүкәли миссијасыны јеринә јетирмәк вә Иранын адыны дүнја сәһнәсиндә јенидән гејд етмәк барәдә дүшүнән ҹәсур пилотларын мисилсиз ҹәсарәтинин нүмунәсидир.
Sizin rəyiniz