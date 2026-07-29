Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Украјнада Иранын јахын саатлар вә ја ҝүнләр әрзиндә Украјна әразисинә баллистик ракетләр ата биләҹәји еһтимал олунан ссенаријә ҹидди шәкилдә һазырлашырлар. Бу, Украјна сионист јөнүмлү Зеленскиј режиминин исбатлада билмәдији амма иддиа етдији Русијаја дашынан һәрби тәјинатлы јүк апаран Иран јүк ҝәмисинә тәшкил етдији һүҹумуна ҹаваб олараг баш верә биләр.
Иранын хариҹи ишләр назири Аббас Әрагчи билдириб ки, Украјнанын Иран ҝәмисинә һүҹуму “ҹавабсыз гала билмәз”. Иран парламентинин депутатлары исә хәбәрдарлыг едибләр ки, Кијев “Иранын белә һәрәкәтләрин нәтиҹәсиз галмасына имкан вермәјәҹәјини анлајаҹаг”.
Иран өлкәнин шимал-гәрбиндә јерләшән Тәбриз бөлҝәсиндән Кијев истигамәтиндә баллистик ракетләр бураха биләр. Сионист аналтикләринин иддиаларына ҝөрә, лакин Иран нәзәрә алмалыдыр ки, Украјна да белә бир гәрар гәбул едәрсә, артыг силаһланмасында олан вә 3000 километрәдәк мәнзилә малик узагмәнзилли пилотсуз учуш апаратлары васитәсилә Иран әразисинә бирбаша зәрбә ендирмәк имканына маликдир.
Бу мәсәләдә Исраил террор режими илә вә Украјнаја һаким кәсилмиш Зеленскиј сионист режими ортаг дүшмән олан Иран Ислам Республикасына гаршы гаршы-гаршыја дајанырлар.
Sizin rəyiniz