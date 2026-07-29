Ашура Мәктәбиндә Гәләбә Мәнтиги \ Видео

29 iyul 2026 - 16:58
Xəbər kodu: 1846626
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) гијамы садәҹә тарихи бир һадисә дејил, илаһи дәјәрләрин дирчәлиши, әдаләтин ардынҹа ҝетмә вә зүлмә гаршы мүбаризә үчүн әбәди бир мәктәбдир. Шәһидләр Ағасы (әлејһи сәлам) милләти ислаһ етмәк, јахшылыға әмр вә пислијә гадаға гојмағы дирчәлтмәк вә ҹәмијјәти Гуран вә Сүннә јолуна гајтармаг мәгсәди илә гијам етди. О, шәһадәти илә гәләбә вә мәғлубијјәтин мадди мејарларыны дәјишдирди; белә ки, Ашура мәнтигиндә һәгигәтин мүдафиәси вә батилә гаршы мүгавимәт ән бөјүк гәләбәдир.
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