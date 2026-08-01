СЕПАҺ: Сосиал шәбәкә һесабымызын бағланмасы һеч вахт һаггын сәсини сусдура билмәз!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (СЕПАҺ)-ын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәсинин сосиал шәбәкә һесабынын тәкәббүр ҹәбһәси вә сионист шејтани гүввәләр тәрәфиндән бағланмасы илә бағлы бәјанат јајымлајыб.
СЕПАҺ-ын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәсинин бәјанатынын мәтни беләдир:
“Реҝионун шәрәфли вә мәлуматлы халгы, бөјүк Ислам үммәти вә дүнјанын азадлыгсевәрләри!
Реҝион өлкәләринин гејрәтли вә шәрәфли халглары, хүсусилә дә әзиз Иорданија вә Күвејт гардаш вә баҹыларымыз тарихи мәсулијјәт һисси вә Ислами гејрәтлә АБШ режиминин һәрәкәтләри вә базалары барәдә дәјәрли вә дәгиг мәлуматлары СЕПАҺ тәрәфиндән елан едилмиш Телеҝрам һесабына ҝөндәрдикдән сонра, тәкәббүрлү дүшмәнләр бу вәзијјәтә вә халглар арасындакы бу әлагәјә дөзә билмәдиләр.
Онлар даим халгларын шәффафлығындан вә мәлуматлылығындан горхдуглары үчүн СЕПАҺ-ын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәсинин сосиал шәбәкә һесабыны бағламагла бир даһа ҝөстәрдиләр ки, әзиз мүсәлман үммәтинин дәгиг вә дәјәрли мәлуматларындан, еләҹә дә реҝионун азадлыгсевәр халглары арасындакы координасијадан ваһимәјә дүшүбләр.
Бу јолверилмәз вә гејри-инсани аддым, онларын диҝәр аҹиз һәрәкәтләри кими гәтијјәтлә писләнилир вә тәкәббүр ҹәбһәсинин сүгутунун вә чыхылмаз вәзијјәтә дүшмәсинин ачыг ҝөстәриҹисидир.
Бир сосиал шәбәкә һесабынын бағланмасы һеч вахт һаггын сәсини вә реҝион халгларынын полад ирадәсини сусдура билмәз.
СЕПАҺ-ын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәси билдирир ки, јахын вахтларда дүнјанын азадлыгсевәр халглары илә бирбаша әлагә јаратмаг үчүн јени, тәһлүкәсиз вә етибарлы бир платформа тәгдим едиләҹәк. Бунунла да мәлумат мүбадиләси вә маарифләндирмә јолу әввәлкиндән даһа мөһкәм шәкилдә давам етдириләҹәк.
Вурғулајырыг ки, мүгавимәт вә гәләбә јолу Уҹа Аллаһын ирадәси вә Ислам үммәтинин сәји илә һеч бир дајанма олмадан давам едәҹәк.”
Sizin rəyiniz