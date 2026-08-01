Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) шанлы агибәтинә шәһадәт вермәк - 8

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһидләр Ағасынын (әлејһи сәлам) миссијасыны вә мүбаризәсини изаһ етдикдән сонра, Әрбәин зијарәтнамәси онун һәјатынын шәрәфли сонуна диггәт јетирир вә зәвварлары онун характеринин сафлығына, Илаһи әманәтдарлығына вә хошбәхт сонлуғуна шәһадәт вермәјә чағырыр. Бу парчада Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәјаты, шәһадәти вә әдаләтсизлији Илаһи әһдә сәдагәтин там тәзаһүрү вә садиг һәјатын әбәди модели кими тәгдим олунур.
1 avqust 2026 - 11:28
Xəbər kodu: 1847424
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz