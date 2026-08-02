Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Һәрәкатынын Һагг Олмасына Шәһадәт - 9

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин зијарәтнамәси бу һиссәдә Ашура һәрәкатынын сон үфүгүнү вә һагг илә батил олан ики ҹәбһәнин сонуну тәсвир едир. Зәввар Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Илаһи әһдә олан там сәдагәтлјинә вә Аллаһ јолунда сәмими ҹиһад етдијинә шәһадәт вермәклә, Һагг ҹәбһәси үчүн гәләбә вә ләјагәт, дүшмәнләр вә Шәһидләр Ағасына (ә) хәјанәт едәнләр үчүн исә мәһв вә әзаб һөкм едән Илаһи вәдләрә иман ҝәтирир.
2 avqust 2026 - 19:22
Xəbər kodu: 1847936
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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