Гәзза Сүлһ Шурасынын фәләстинлиләрин мәҹбури көчүрүлмәси планы илә бағлы Исраиллә әмәкдашлығы ифша олунуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин 11-ҹи телевизија каналы (КАН) бир сәнәдин тәфәррүатларыны јајараг билдириб ки, Гәзза Сүлһ Шурасы, Гәззада атәшкәс разылашмасынын иҹрасы илә бағлы данышыглар чәрчивәсиндә фәләстинли тәләбәләри вә хәстәләри гәбул етмәјә һазыр олан өлкәләри мүәјјәнләшдирмәји өһдәсинә ҝөтүрүб. Бу аддым фактики олараг Гәзза сакинләринин бир һиссәсинин көчүрүлмәсини нәзәрдә тутан мәҹбури көчүрмә планынын һәјата кечирилмәси үчүн зәмин јарадыр.
КАН телевизијасы билдириб ки, Исраилә верилән бу өһдәлик Гәзза разылашмасынын икинҹи мәрһәләсинин иҹрасы илә бағлы мәсләһәтләшмәләр заманы вә АБШ президентинин 20 маддәдән ибарәт планы чәрчивәсиндә тәгдим едилиб.
Мәлумата әсасән, Исраилә тәгдим олунан сәнәддә Тел-Әвивдән Гәззадан хәстәләрин хариҹи өлкәләрә ҝенишмигјаслы көчүрүлмәси үчүн шәраит јаратмагла јанашы, фәләстинли тәләбәләрин диҝәр өлкәләрә ҝөндәрилмәси илә бағлы програм һазырламасы да истәнилиб.
Sizin rəyiniz