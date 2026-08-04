АБШ ишғалчы гүввәләринин Гишм адасында шәһид етдији Иранын сивил вәтәндашлар илә вида мәрасими кечирилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Базар ертәси ҝеҹәси Гишм шәһәринин Чаһ-Тәнгу мәһәлләсинин шәһидләри үчүн Имам Һүсејн (ә) мәсҹидиндә халгын, шәһидләрин аиләләринин, рәсмиләрин вә шәһәр рәһбәрләринин иштиракы илә вида мәрасими кечирилди.
Бу мәрасимдә Али Рәһбәрин нүмајәндәси вә Гишмин ҹүмә имамы Һөҹҹәтүл-Ислам вәл-мүслимин Гуламрза Һаҹиби бу мәрасимин Әрбәинлә үст-үстә дүшмәсинә тохунараг деди: Бу ҝеҹә бүтүн гәлбләримиз Кәрбәла шәһидләринин кәдәри илә долу икән, бу шәһәрин шәһидләри илә ҝүл дәстәләри илә видалашырыг.
30 ијул сәһәри АБШ-нин Гишм адасына ракет һүҹуму заманы Чаһ-Тәнгу мәһәлләсиндәки јашајыш евинә ракет зәрбәси ендирилди, нәтиҹәдә бир аиләнин үч үзвү шәһид олду, диҝәр ики үзвү исә јараланды.
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