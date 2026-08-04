ИИР Хариҹи Ишләр Назирлији Исмајыл Һанијәнин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмүндә Фәләстин амалына дәстәјини бир даһа вурғулады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији Исмајыл Һанијәнин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә јајдығы бәјанатда ҺӘМАС Сијаси Бүросунун сабиг рәһбәринин хатирәсини еһтирамла јад едәрәк, Фәләстин амалына дәстәјин давам етдирилмәсини, Гәзза золағы вә Иордан чајынын гәрб саһилиндә јашајан Фәләстин халгынын әзабларынын јүнҝүлләшдирилмәси үчүн бејнәлхалг иҹтимаијјәтин тәхирәсалынмаз тәдбирләр ҝөрмәсинин, еләҹә дә сионист режимин төрәтдији ҹинајәтләрин мәсул шәхсләринин мүһакимә олунмасынын зәрурилијини вурғулајыб.
Бәјанатда дејилир:
Ики ил әввәл мәһз бу ҝүнләрдә Ислам Мүгавимәт Һәрәкатынын (ҺӘМАС) ҹәсур лидери, Фәләстинин азадлығы вә иззәти уғрунда мүбаризәнин өнҹүлләриндән олан Исмајыл Һанијә, ишғалчы вә сојгырымы төрәдән гүввәләрин әли илә шәһид едилди.
Хариҹи Ишләр Назирлији бәјанатда әлавә едиб:
Иран Ислам Республикасы зүлмә, ишғала вә мүстәмләкәчилијә гаршы глобал мүгавимәт ҹәбһәси илә һәмрәј олараг, һәмчинин сәбирли вә мәғрур Фәләстин халгы илә бирҝә шәһид Исмајыл Һанијәнин әзиз хатирәсини еһтирамла јад едир вә Фәләстин халгынын өз мүгәддәратыны тәјин етмәк һүгугу һәјата кечәнәдәк, ишғал олунмуш Фәләстинин азад едиләрәк пајтахты Шәриф Гүдс олан мүстәгил Фәләстин дөвләтинин јарадылмасына гәдәр ушаг гәтлиамы төрәдән сионист режимин зүлмүнә вә ишғалчылыг сијасәтинә гаршы һагг мүбаризәсинин давам етдирилмәсинин ваҹиблијини бир даһа вурғулајыр.
Бәјанатда гејд олунуб:
Шүбһәсиз ки, шәһид Исмајыл Һанијәнин вә диҝәр мүгавимәт шәһидләринин хатирәсинин јашадылмасы, онларын Шәриф Гүдс амалынын горунмасы наминә мүәјјән етдикләри али мәгсәдләрә доғру һәрәкатын давам етмәсинин тәминатыдыр вә мүгавимәт дүшүнҹәсини, еләҹә дә ишғалчылара гаршы мүбаризә мәдәнијјәтини мүсәлман халглары вә дүнјанын азадлыгсевәр инсанлары арасында даһа да дәринләшдирир.
Иран Хариҹи Ишләр Назирлији бәјанатын сонунда бүтүн ҹиһад вә мүгавимәт шәһидләринин, хүсусилә дә шәһид Исмајыл Һанијәнин уҹа мәгамыны еһтирамла јад едәрәк, бејнәлхалг иҹтимаијјәтин вә Ислам үммәтинин Гәзза золағы вә Иордан чајынын гәрб саһилиндә јашајан мәзлум Фәләстин халгынын ағры-аҹыларынын азалдылмасы үчүн тәҹили вә тәсирли аддымлар атмасынын зәрурилијини вурғулајыб. Бәјанатда, һәмчинин бүтүн дөвләтләрин сионист режимин ҹәзасыз галмасынын гаршысыны алмаг, сојгырымы ҹинајәтләрини төрәдәнләрин мүһакимә вә ҹәзаландырылмасыны тәмин етмәк истигамәтиндә һүгуги вә мәнәви мәсулијјәт дашыдығы хүсуси гејд олунуб.
Sizin rəyiniz