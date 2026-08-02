Имам Рзанын (ә) сәфирләриндән ибарәт карван Ирагын Нуманијјә шәһәринин Мокәбләриндә зәвварлара хидмәт ҝөстәрирләр - Фоторепортаж
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имаме Рауф, Һәзрәти Әли ибн Муса Рзанынлејһи сәлам (ә) сәфирләриндән ибарәт карван мүбарәк Рәзәви бајрағы илә бирликдә Ирагын Васит әјаләтиндәки Нуманијјә шәһәринин Мокәбләриндә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин зијарәтинә пијада јүрүш едән зәвварлара хидмәтчилик едирләр.
2 avqust 2026 - 20:39
Xəbər kodu: 1847945
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz