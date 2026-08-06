Доналд Трампа ән ҝүҹлү зәрбә. АБШ-да јени јаранмыш анти-Исраил иттифагы: «Исраил наминә һеч бир мүһарибә олмајаҹаг!»

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Конгресинин кечмиш үзвү Маржори Тејлор Грин, танынмыш телевизија апарыҹысы Такер Карлсон, АБШ администрасијасынын кечмиш әмәкдашы Ҹо Кент вә кечмиш конгресмен Томас Месси јени сијаси иттифагын формалашмаға башладығыны ачыг шәкилдә тәсдигләјибләр.
Маржори Тејлор билдириб ки, онлар Доналд Трампы "Америҹа Фирст" ("Әввәлҹә Америка") шүары алтында дәстәкләјирдиләр. Лакин онларын фикринҹә, Трамп хариҹи сијасәтлә бағлы вердији вәдләрдән имтина едиб вә Исраилин марагларына хидмәт етмәјә башлајыб.
Бу дөрд сијасәтчи вә иҹтимаи хадим әввәлләр МАҜА һәрәкатынын ән танынмыш сималарындан һесаб олунурду. Маржори Тејлор Грин узун мүддәт Трампын ән садиг тәрәфдарларындан бири сајылырды. Лакин фикир ајрылыгларындан сонра Трамп ону ачыг шәкилдә "хәјанәткар" адландырыб.
Такер Карлсон Ирана гаршы мүһарибә вә администрасијанын Исраили дәстәкләјән сијасәтинә ҝөрә Ағ Евлә гаршыдурмаја ҝириб. Ҹо Кент дә, әввәлләр АБШ администрасијасында терроризмлә мүбаризә мәсәләләри илә мәшғул олмасына бахмајараг, хариҹи сијасәт мөвзусунда Трампдан ајрылыб.
Мүһафизәкар республикачыларын ән ардыҹыл нүмајәндәләриндән бири олан Томас Месси исә Исраилә дәстәјин тәнгидиндән вә Ҹеффри Епштејн иши илә бағлы материаллары јајымладыгдан сонра, АЫПАҸ-ын фәал шәкилдә дәстәкләдији кампанија нәтиҹәсиндә Конгресдәки јерини итириб.
Бу иттифагы бирләшдирән әсас принсипләр бунлардыр:
"Әввәлҹә Америка" консепсијасына садиглик;
јени хариҹи мүһарибәләрә гаршы чыхмаг;
АЫПАҸ вә Исраил лоббисинин АБШ сијасәтинә тәсирини тәнгид етмәк;
Доналд Трампын Исраил, Бенјамин Нетанјаһу вә Ирана гаршы мүһарибә илә бағлы сијасәти илә разылашмамаг.
Мәһз бу мәсәләләр кечмиш мүттәфигләрлә Ағ Ев арасында мүнасибәтләрин позулмасына сәбәб олуб.
Иттифаг үзвләри гыса мүддәтдә тамһүгуглу үчүнҹү сијаси партија јаратмағын мүмкүн олмадығыны гәбул етсәләр дә, Конгресә кечириләҹәк сечкиләрдә милјонларла тәрәфдарларынын дәстәјиндән истифадә едәрәк Республикачылар Партијасынын һазыркы рәһбәрлијини дәстәкләјән намизәдләрә ҹидди зәрбә вурмағы планлашдырырлар.
Исраилли шәрһчиләр вә Исраил тәрәфдары мөвгедә олан Америка медиасынын нүмајәндәләри, о ҹүмләдән Марк Левин, Бен Шапиро вә Лаура Лумер артыг бу иттифаг үзвләрини антисемитизмдә, хәјанәтдә вә АБШ-ын марагларына зәрбә вурмагда иттиһам едибләр.
Һәр һалда, мүәллифин фикринҹә, бу һадисә Доналд Трамп вә Республикачылар Партијасы үчүн Конгресә кечириләҹәк нојабр сечкиләри әрәфәсиндә чох ҹидди зәрбәдир.
Мүәллиф һесаб едир ки, һәмин сечкиләрин нәтиҹәләриндән сонра Трампын Ирана гаршы һәрәкәт имканлары мәһдудлашаҹаг, о, тезликлә "топал өрдәк" вәзијјәтинә дүшә биләр вә коррупсија вә вәзифә сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә илә бағлы чохсајлы епизодлара ҝөрә һәтта һәбс олуна биләр.
Sizin rəyiniz