Зәвварын бәзи һәгигәтләрә шәһадәти - 11

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу һиссәдә Әрбәин зијарәтнамәси һагг вә батил ҹәбһәсиндә ачыг бир мөвге ифадә едир вә Һүсејнин вилајәти илә әһди јениләјир. Шәһидләр Ағасынын (ә) динин сүтуну, Исламын тәмәли вә мөминләрин сығынаҹағы кими илаһи мөвгејинә шәһадәт вермәклә, зәввар өз инанҹыны вә һәмин Имамын јолу илә әмәли әлагәсини вә дүшмәнләриндән чәкинәрәк бәраәтетдијини вурғулајыр.
4 avqust 2026 - 14:47
Xəbər kodu: 1848488
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz