  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Гоншу өлкәләрдән Ирана сызмаг истәјән террорчу групун үзвләри мәһв едилди

6 avqust 2026 - 23:16
Xəbər kodu: 1849610
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Гоншу өлкәләрдән Ирана сызмаг истәјән террорчу групун үзвләри мәһв едилди

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гәрарҝаһы билдириб: Систан вә Бәлуҹистан әјаләтинин ҹәнубунда террор акты һәјата кечирмәји планлашдыран террорчу груп әмәлијјаты иҹра етмәздән әввәл зәрәрсизләшдирилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһы ҹүмә ахшамы, 6 август тарихиндә јајдығы бәјанатда билдириб: "Тәһлүкәсизлик Шәһидләри-3" әмәлијјат тәлиминин давамы чәрчивәсиндә Систан вә Бәлуҹистан әјаләтинин ҹәнубунда террор әмәлијјаты һәјата кечирмәји планлашдыран бир террорчу груп Гүдс Гәрарҝаһынын дөјүшчүләринин вә Систан вә Бәлуҹистан вилајәти Кәшфијјат Тәшкилатынын намәлум әсҝәрләринин апардығы кәшфијјат тәдбирләри вә сәјләри нәтиҹәсиндә террор әмәлијјатыны һәјата кечирмәздән әввәл зәрәрсизләшдирилиб вә террорчу групун ики рәһбәри мәһв едилиб.

Бәјанатда гејд олунуб ки, бу груп силаһлы террор әмәлијјаты һәјата кечирмәк мәгсәдилә гоншу өлкәләрдән Ирана дахил олдугдан сонра Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун гүввәләринин гурдуғу пусгуја дүшүб.

Баш верән силаһлы тоггушма нәтиҹәсиндә террорчу групун үзвләри мәһв едилиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha