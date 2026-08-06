Гоншу өлкәләрдән Ирана сызмаг истәјән террорчу групун үзвләри мәһв едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһы ҹүмә ахшамы, 6 август тарихиндә јајдығы бәјанатда билдириб: "Тәһлүкәсизлик Шәһидләри-3" әмәлијјат тәлиминин давамы чәрчивәсиндә Систан вә Бәлуҹистан әјаләтинин ҹәнубунда террор әмәлијјаты һәјата кечирмәји планлашдыран бир террорчу груп Гүдс Гәрарҝаһынын дөјүшчүләринин вә Систан вә Бәлуҹистан вилајәти Кәшфијјат Тәшкилатынын намәлум әсҝәрләринин апардығы кәшфијјат тәдбирләри вә сәјләри нәтиҹәсиндә террор әмәлијјатыны һәјата кечирмәздән әввәл зәрәрсизләшдирилиб вә террорчу групун ики рәһбәри мәһв едилиб.
Бәјанатда гејд олунуб ки, бу груп силаһлы террор әмәлијјаты һәјата кечирмәк мәгсәдилә гоншу өлкәләрдән Ирана дахил олдугдан сонра Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун гүввәләринин гурдуғу пусгуја дүшүб.
Баш верән силаһлы тоггушма нәтиҹәсиндә террорчу групун үзвләри мәһв едилиб.
Sizin rəyiniz