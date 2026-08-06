Бәгаји: Гәтәр вә Пакистана сәфәр планымыз јохдур / Иран вә Оманын бирҝә бәјанаты һазырланма мәрһәләсиндәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји журналистләрин Иран–Оман данышыглары илә бағлы бәзи реҝионал вә Гәрб КИВ-ләриндә јајылан хәбәрләрә даир суалыны ҹавабландыраркән дејиб: Иран вә Оман арасында, Һөрмүз боғазынын ики саһилјаны дөвләти кими, бу боғазда коммерсија ҝәмиләринин тәһлүкәсиз һәрәкәт маршрутунун мүәјјәнләшдирилмәси мәгсәдилә сон ики ај әрзиндә данышыглар апарылыр. Бу мәсәләнин мүхтәлиф техники, һүгуги, тәһлүкәсизлик вә еколожи аспектләри өлкәмизин аидијјәти гурумларында арашдырылыб.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү ики өлкә арасында апарылан данышыгларын ҝедишини “пешәкар” вә “ирәлијә доғру” кими гијмәтләндирәрәк вурғулајыб: Тәрәфләрин нәзәрдә тутдуғу маршрутун ҹоғрафи координатлары үзрә гаршылыглы анлашма әлдә олунуб. Әҝәр бәзи үчүнҹү тәрәфләр бу просесә манечилик төрәтмәсәләр, ики өлкәнин разылашдырдығы әсас мәгам вә мүлаһизәләри өзүндә әкс етдирән бирҝә бәјанат да һазырда бахылма вә јекун һазырланма мәрһәләсиндәдир.
Бәгаји Иран–Оман арасында әлдә олунмуш анлашманын Һөрмүз боғазында тәһлүкәсизлик вә коммерсија ҝәмичилијинин вәзијјәтинә тәсири барәдә билдириб: Һөрмүз боғазынын бағланмасы АБШ вә сионист режимин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзү вә бунун бүтүн реҝион үчүн јаратдығы тәһлүкәсизлик нәтиҹәләринин мәһсулу иди. Тәбии олараг, Иран вә Оман арасында әлдә олунан анлашма өз-өзлүјүндә боғазын транзит ҝәмиләри үчүн тәһлүкәсиз олмасы анламына ҝәлә билмәз. Чүнки Һөрмүз боғазында тәһлүкә јарадан амилләр, о ҹүмләдән АБШ тәрәфиндән тәтбиг едилән дәниз мүһасирәси вә Ирана, еләҹә дә онун марагларына гаршы һәјата кечирилән диҝәр тәҹавүзкар вә һәдәләјиҹи аддымлар һәлә дә галмагдадыр.
Sizin rəyiniz