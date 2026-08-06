Ашура һадисәсини төрәдәнләрдән вә онларын тәрәфдарларындан бәраәт едилмәси - 13

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин зијарәтнамәси бу һиссәдә инсанын Әһли-бејтә (әлејһимус сәлам) едилән зүлм вә һагсызлыға гаршы гәти мөвгејини ортаја гојур. Гатилләри, залымлары вә һәтта Ашура ҹинајәтиндә сәссиз галыб вә зүлм илә разылашанлары ләнәтләмәклә, зәввар јаланчы ҹәбһәдән бәраәт едәрәк онлардан узаг олдуғу принсипини вурғулајыр вә зүлмлә һәр һансы бир әлагәни писләјир.
6 avqust 2026 - 23:39
Xəbər kodu: 1849615
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz