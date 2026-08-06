Әһли-бејтә (әлејһимус сәлам) көмәк етмәјә һазыр олмаг вә сәдагәт бејәтини јениләмәк - 14

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин зијарәтнамәси бу һиссәдә зәвварын Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) вә Әһли-бејтә (әлејһимус сәлам) олан сәдагәт андыны ән јүксәк сәвијјәјә уҹалдыр. Зәввар сәмими рәғбәт, әмәли итаәт вә Имама көмәк етмәјә даим һазыр олдуғуну билдирмәклә, гәјјумлуг ҹәбһәсинә там садиглијини вурғулајыр вә "Сизинләјәм, сизинләјәм, сизин дүшмәнләринизлә дејиләм" шүары илә һәгигәтә даим дәстәк олдуғуну вә батил ҹәбһәсинә нифрәт етдијини билдирир.
6 avqust 2026 - 23:43
Xəbər kodu: 1849617
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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