АБШ базаларына гаршы әмәлијјат үчүн илләрлә план һазырламышдыг / Техноложи үстүнлүк әмәлијјатын гаршысыны ала билмәди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Һәрби Һава Гүввәләринин әлагәләндирмә үзрә мүавини, пилот бригада ҝенералы Мәсуд Ҹәфәри, ҹүмә ахшамы шәһид ҝенерал-мајор пилот Аббас Бабаинин шәһадәтинин аным ҝүнү мүнасибәтилә вердији мүсаһибәдә чыхышынын әввәлиндә Иран халгына тәшәккүр едәрәк билдириб: Өтән ҝүнләрдә истәнилән формада вә гәтијјәтлә мејданларда вә хијабанларда иштирак едән, мүхтәлиф ҹәбһәләрдә дөјүшән дөјүшчүләрә, һәмчинин Иран Ислам Республикасы Ордусу вә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун гүввәләринә мәнәви дәстәк верән әзиз Иран халгына сәмими миннәтдарлығымызы билдиририк.
О әлавә едиб: Бунунла белә, бу тапшырыглардан бири һәр һалда хариҹи КИВ-ләр тәрәфиндән ишыгландырылды. Һәмин медиа органлары өзләри дә тәәҹҹүбләнирдиләр ки, үчүнҹү нәсил дөјүш тәјјарәси АБШ-нин Күвејтдәки базаларынын һава һүҹумундан мүдафиә һалгасыны неҹә јара билиб вә сон дәрәҹә шәрәфли бир тапшырығы уғурла јеринә јетириб.
Ордунун Һәрби Һава Гүввәләринин әлагәләндирмә үзрә мүавини әлавә едиб: Мүхтәлиф авиабазалардан фәргли һәдәфләрә гаршы диҝәр әмәлијјатлар да һазырланмыш вә уғурла иҹра едилмишди. Әввәлҹәдән нәзәрдә тутулмуш әмәлијјатлардан бири Шираздакы Шәһид Доран Һәрби Һава Базасындан бир гырыҹы тәјјарәнин һаваја галхараг АБШ Мәркәзи Команданлығынын (CENTCOM) бөлҝәдәки һава команданлығы мәркәзини һәдәфә алмасыны нәзәрдә тутурду.
Бригада ҝенералы Ҹәфәри даһа сонра Су-24 тәјјарәләринин дүшмән базаларына гаршы әмәлијјатынын тәфәррүатларыны ачыглајараг билдириб: Пилотларымыз GPS вә INS системләриндән истифадә етмәдән, јалныз кағыз хәритәләрә вә илкин навигасија системләринә архаланараг мүхтәлиф тапшырыглар заманы гырыҹы тәјјарәләри идарә етмәк үчүн тәлим кечмишдиләр.
Sizin rəyiniz