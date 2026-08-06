  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

ИИР Мүдафиә Назирлијинин сәлаһијјәтләринин иҹрачысы: Силаһлы Гүввәләрин һәр бир тәһдидә ҹаваб вермәк үчүн әли долудур

6 avqust 2026 - 22:58
Xəbər kodu: 1849603
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ИИР Мүдафиә Назирлијинин сәлаһијјәтләринин иҹрачысы: Силаһлы Гүввәләрин һәр бир тәһдидә ҹаваб вермәк үчүн әли долудур

Ислами Иранын Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назирлијинин рәһбәри билдириб: Өлкәнин мүдафиә сәнајесинә архаланан Силаһлы Гүввәләрин һәр бир тәһдидә ҹаваб вермәк үчүн әли долудур.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назирлијинин сәлаһијјәтләринин иҹрачысы, бригада ҝенералы Сејид Мәҹид Ибн әл-Рза, ҹүмә ахшамы, 6 август тарихиндә сосиал шәбәкәдәки һесабында јазыб: “Һәр ҝүн дүшмәнин ҝүҹүнүн түкәндијини ҝөстәрән әламәтләр даһа ајдын ҝөрүнүр. Лакин Силаһлы Гүввәләримизин әли өлкәнин мүдафиә сәнајесинә сөјкәнәрәк һәр бир тәһдидә ҹаваб вермәк үчүн долудур.

Мүдафиә Назирлијинин сәлаһијјәтләринин иҹрачысы вурғулајыб: Бу ҝүн тәһлүкәсизлији вә һәрби үстүнлүјү идхал олунан васитәләрлә әлдә етмәјә чалышанлар тезликлә анлајаҹаглар ки, Иранын јерли технолоҝијасы реҝиондакы истәнилән системдән үстүндүр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha