ИИР Мүдафиә Назирлијинин сәлаһијјәтләринин иҹрачысы: Силаһлы Гүввәләрин һәр бир тәһдидә ҹаваб вермәк үчүн әли долудур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назирлијинин сәлаһијјәтләринин иҹрачысы, бригада ҝенералы Сејид Мәҹид Ибн әл-Рза, ҹүмә ахшамы, 6 август тарихиндә сосиал шәбәкәдәки һесабында јазыб: “Һәр ҝүн дүшмәнин ҝүҹүнүн түкәндијини ҝөстәрән әламәтләр даһа ајдын ҝөрүнүр. Лакин Силаһлы Гүввәләримизин әли өлкәнин мүдафиә сәнајесинә сөјкәнәрәк һәр бир тәһдидә ҹаваб вермәк үчүн долудур.
Мүдафиә Назирлијинин сәлаһијјәтләринин иҹрачысы вурғулајыб: Бу ҝүн тәһлүкәсизлији вә һәрби үстүнлүјү идхал олунан васитәләрлә әлдә етмәјә чалышанлар тезликлә анлајаҹаглар ки, Иранын јерли технолоҝијасы реҝиондакы истәнилән системдән үстүндүр.
Sizin rəyiniz