  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

ИИР Орду сөзчүсү: Орду там һазырлыг вәзијјәтиндәдир / Ордунун дөјүш габилијјәти давамлы олараг инкишаф едир

6 avqust 2026 - 22:51
Xəbər kodu: 1849602
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ИИР Орду сөзчүсү: Орду там һазырлыг вәзијјәтиндәдир / Ордунун дөјүш габилијјәти давамлы олараг инкишаф едир

Орду сөзчүсү деди: Дүшмән тәрәфиндән тәтбиг едилән ики мүһарибәнин баша чатмасы илә бу ҝүн Иран Ислам Республикасынын ордусу там һазырлыг вәзијјәтиндәдир вә зәдәләнмиш системләри тәмир етмәклә, јени аваданлыглар идхал етмәклә вә дахили имканлара ҝүвәнмәклә әмәлијјат һазырлығыны артырмаг јолуну давамлы олараг давам етдирир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы ордусунун сөзчүсү бригада ҝенералы Мәһәммәд Әкрәминија мүдафиә һазырлығы вә ордунун дөјүш габилијјәтини ҝүҹләндирмәк планлары барәдә данышды ки, бу да онун сөзләринә ҝөрә, ордуну әмәлијјат вә мүдафиә һазырлығынын јахшылашдырылмасы јолуна чыхарыб.

О, дөјүш һазырлығынын горунмасынын садәҹә аваданлыг тәмин етмәк демәк олмадығыны вурғулајараг, әлавә етди: Сон илләрдә ордунун мүдафиә габилијјәтинин јахшылашдырылмасы бир сыра ејни вахтда тәдбирләрә әсасланыб; мөвҹуд системләрин јенидән гурулмасындан вә јениләнмәсиндән тутмуш јени аваданлыгларын идхалына, дахили имканларын инкишаф етдирилмәсинә вә гүввәләрин мотивасијасынын вә мәнәвијјатынын ҝүҹләндирилмәсинә гәдәр.

Бригада ҝенералы Әкрәминија, хүсусилә буҝүнкү шәраитдә дөјүш габилијјәтинин мүһүм бир һиссәсинин зәдәләнмиш вә ја көһнәлмиш системләрин јениләнмәси вә бәрпасындан асылы олдуғуну гејд едәрәк билдириб: "Орду, мүһәндислик вә ихтисаслашмыш имканларына ҝүвәнәрәк, аваданлыгларын јенидән гурулмасы вә тәкмилләшдирилмәси јолуну давам етдирир. Бу просес садәҹә техники әмәлијјат дејил, һәм дә өлкәнин чәкиндирмә габилијјәтини горумаг вә сүрәтли ҹаваб ҝүҹүнү артырмаг үчүн бөјүк мүдафиә стратеҝијасынын бир һиссәсидир."

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha